ترامب: ستُرفع العقوبات عن تركيا إلا في حال حدث شيء غير سار

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في ​مؤتمر​ صحفي له "إننا نعمل بشكل حثيث على وقف ​إطلاق النار​ شمال شرق ​سوريا​"، مشيراً إلى أنه "سيتم رفع العقوبات عن ​تركيا​ إلا في حال حدث شيء غير سار"، معلناً عن "إبقاء قوة أميركية صغيرة في المواقع النفطية السورية".

ولفت إلى أنه "على جهة أخرى التورط في مستنقع الدماء هذا في سوريا"، مشيراً إلى "إنني تواصلت مع المسؤولين ​الأكراد​ وأكدوا له استمرار احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش" الارهابي"، مرحباً بـ"مساعدة دول أخرى في إنهاء الصراع على الحدود السورية التركية"، مضيفاً "أتوقع من تركيا الالتزام بعدم فرار مقاتلي "داعش" ونحث الدول الأوروبية على استعادتهم"

وانتقد "الإدارة السابقة لعدم احترامها الخطوط الحمراء التي رسمتها في سوريا"، مشيراً إلى "إنني قلت سابقا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مقاربة مختلفة في سياستها الخارجية".