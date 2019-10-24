شهيب ردًا على سؤال عما إذا كانت الاستقالة واردة: "كل شي وارد بوقتو"

رد وزير التربية ​أكرم شهيب​ عما إذا كانت استقالة وزراء الحزب "التقدمي الاشتراكي" من ​الحكومة​ واردة، مؤكداً أن "كل شي وارد بوقتو".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس الماضي التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين ورفضا للاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.