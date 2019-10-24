المحكمة البرازيلية العليا تبتّ في مصير لولا اليوم









اسماء السيد - برازيليا: يصدر قضاة المحكمة العليا في البرازيل الخميس حكمهم بشأن ما إذا كان يمكن إيداع مدان السجن قبل أن يستنفد كل طرق الطعن، وهو أمر ينطبق على الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سيخرج من السجن شأنه في ذلك شأن الكثير من السجناء إذا قضت المحكمة بعدم قانونية سجنهم.

يقضي الرئيس السابق (73 عامًا) حكمًا بالسجن لمدة ثماني سنوات وعشرة أشهر في سجن مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعدما أدين بقضايا فساد.

وسيصدر قضاة المحكمة الـ11 الذين ينظرون في هذه القضية منذ الأسبوع الماضي قرارهم الخميس، وعلى ضوئه يمكن إطلاق سراح الرئيس اليساري السابق (2003-2010)، إلى جانب العديد من المعتقلين الآخرين.

