شكرا لقرائتكم خبر عن معارضة تركية: أردوغان يزود راتبه رغم معاناة الشعب التركي من أزمة اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت رئيسة مقاطعة أسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري جنان قافتنجي أوغلو، زيادة الراتب الشهري لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من 74.500 إلى 81.250 ليرة تركية.

وقالت جنان قافتنجي أوغلو في تصريحاتها التى نقلتها منصات تركية، إن راتب الرئيس أردوغان ضعف راتب المواطن العادي 40 مرة، رغم معاناة المواطن من مستقبل مجهول وغير آمن فضلا عن عدم استطاعته ممارسة حقوق المواطنة الأساسية، ويتم سحقه تحت زيادة الأسعار والضرائب، متابعة : "إن أقل ما توصف به تلك الزيادة إنها شيء غير أخلاقي".

ووفقًا لمقترح الميزانية الرئاسية لعام 2020 الذي تم إرساله إلى البرلمان التركي، ارتفع راتب أردوغان من 74 ألفًا و500 ليرة إلى 81 ألفًا و250 ليرة. وكانت تلك الزيادة سببًا في العديد من التعليقات على وسائل الإعلام.

وأشارت جنان قافتنجي أوغلو إلى أن نسبة البطالة في تركيا بلغت 27%، وأن تلك النسبة زادت بمعدل 7 نقاط خلال عام واحد.