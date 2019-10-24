شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطبيق الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وتوفير اعتماد مالى لاستلام المحاصيل من المزارعين، وفقًا للأسعار المتفق عليها مسبقًا.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزارعات التعاقدية تهدف للحفاظ على المحاصيل الأساسية، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى منها على المدى القريب فى إطار رؤية الدولة لتحقيق الهدف فى هذا الصدد، وعدم تسعير المحاصيل الأساسية يفتح الباب للسوق السوداء، ويعرض المزارعين للخسارة، وبالتالى يتسبب هذا الأمر فى عزوف البعض عن زراعة هذه المحاصيل.



وأشار عضو اللجنة، إلى أن ملف الزراعة يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسة، وعلى الجهات التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وأول خطوة تتمثل فى بحث تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، والقضاء على السوق السوداء، وتحقيق هامش ربح للفلاح، مقترحًا تشكيل لجنة لتسعير المحاصيل بناء على التكلفة الفعلية، ويتم احتساب الأسعار وفقا لسعر التكلفة متضمنا أسعار المستلزمات الزراعية بالأسعار الجديدة.