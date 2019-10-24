الأرصاد تكشف موعد انتهاء الأمطار وعودة استقرار الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الأسباب الحقيقة وراء موجة الامطار الغزيرة التي تضرب البلاد حاليًا، وانخفاض درجات الحرارة، موضحًا أن ذلك يرجع إلى تخلل فصل الخريف حالات من عدم الاستقرار الطبيعية، وحدوث منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح عطا، في تصريحات لمصراوي، أن حدوث منخفض الجوي في طبقات الجو العليا يحدث فروقا في درجات الحرارة بشكل كبير للغاية بين سطح الهواء وسطح الأرض، وتصل طبقات الجو العليا إلى أكثر من 45 درجة (فرق) ما يؤدي إلى تكثف كتل كميات بخار الماء الموجودة في طبقات الجو العليا وتكون السحاب الركامي الذي يؤدي إلى الأمطار الرعدية التي تشهدها البلاد حاليًا.

وأضاف أن التبريد الحالي المتسبب في وجود هواء بارد يأتي عن طريق الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية ومعنى ذلك أن كل الهواء يأتي من الاتجاه الشمالي ما يحدث تبريد في طبقات الجو، بالإضافة إلى أن هناك منخفضات تيارة تأتي من الغرب للشرق ما تؤدي إلى جلب الكتل الهوائية الباردة من جهة الشمال وتؤثر بها على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار عطا إلى ذورة الموجة الباردة التي تشهدها البلاد بلغت ذروتها أمس وتستمر اليوم، وتبدأ حدتها تنتشر لحد ما اعتبار من الخميس، وتنتهي مساء غد الجمعة، على أن تعود الأحوال الجوية في الاعتدال وتعود درجات الحرارة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية صباح السبت المقبل.

وأضاف أن الموجة الباردة الحالية تعتبر أول حالة من عدم الاستقرار التي تجتاح البلاد منذ بدأ موسم الخريف يوم 23 سبتمبر الماضي.

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