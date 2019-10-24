ملف شمهروش.. تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل

حددت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا قبل قليل تاريخ التلاثاء المقبل 30 أكتوبر لاستكمال محاكمة المتهمين بملف جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بمنطقة شمهروش بإقليم الحوز.

وكانت المحكمة قد استمعت اليوم في جلسة هي السادسة بالطور الإستئنافي إلى مرافعات النيابة العامة ومحاميي الضحيتين، وكذا دفاع المتهمين، فضلا عن ممثل الدولة.

وكان المتهمون الأربعة الرئيسيون في الملف قد جددوا اعترافهم بما نسب إليهم، فيما تراجع باقي المتهمين عن أقوالهم أثناء مراحل البحث.