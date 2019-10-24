حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية محتملة شمالي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي البلاد مصحوبة بعواصف رعدية.

وجاء أنه من المحتمل أن تسقط أمطار محلية أيضا في ساعات الصبح على طول السهل الساحلي.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 24 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 26 – 18، صفد 22 – 15، طبرية 30 – 18، الناصرة 25 – 16، حيفا 27 – 19، يافا 27 – 19، القدس المحتلة 23 – 15، عسقلان 26 – 19، عين جدي (البحر الميت) 31 – 23، بئر السبع 27 – 16، أم رشرش (إيلات) 30 – 21.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون دون معدلاتها السنوية لهذا الموسم، وتكون الأجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة، خاصة على طول الساحل.

أما السبت، فمن المحتمل أن تسقط أمطار متقطعة شمالي ووسط البلاد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويخشى من حدوث سيول في المدن الساحلية.