القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي البلاد مصحوبة بعواصف رعدية.
وجاء أنه من المحتمل أن تسقط أمطار محلية أيضا في ساعات الصبح على طول السهل الساحلي.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 24 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 26 – 18، صفد 22 – 15، طبرية 30 – 18، الناصرة 25 – 16، حيفا 27 – 19، يافا 27 – 19، القدس المحتلة 23 – 15، عسقلان 26 – 19، عين جدي (البحر الميت) 31 – 23، بئر السبع 27 – 16، أم رشرش (إيلات) 30 – 21.
أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون دون معدلاتها السنوية لهذا الموسم، وتكون الأجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة، خاصة على طول الساحل.
أما السبت، فمن المحتمل أن تسقط أمطار متقطعة شمالي ووسط البلاد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويخشى من حدوث سيول في المدن الساحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية محتملة شمالي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.