شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات في غيل باوزير والان مع التفاصيل

شهدت محافظة حضرموت،أمس، انعقاد لجنة المناقصات بمديرية غيل باوزير ، لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات في المديرية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة المحضر السابق ومناقشة ما ورد في المحضر من تكليفات وتقييم ما تم انجازه.

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وناقش الاجتماع، المشاريع التي أحيلت إلى المناقصة بتوجيه من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت وهي مشروع سفلتة 20 كيلو من الشوارع الداخلية للمديرية، ومشروع استكمال مبنى السلطة المحلية بالمديرية.

وتم إحالة المشروعين إلى اللجنة الفنية لاستكمال البيانات والدراسات وتقديمها للجنة المناقصات لإقرارها وإنزال إعلان المناقصات .

كما بحث الاجتماع، عدد من المشروعات التي اعتمدت ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية وهي بناء وحدة صحية بمنطقة مكلة القضب واستكمال بناء مدرسة شارع الثمانين للتعليم الأساسي في مدينة غيل باوزير، وبناء عدد من المطبات الإسفلتية حسب المواصفات المتعارف عليها في الشوارع العامة والمزدحمة وخاصة أماكن التقاطعات .

حيث تم إحالة المشاريع إلى اللجنة الفنية لاستكمال الإجراءات والبيانات وتقديمها إلى لجنة المناقصات لإقرارها وإنزال إعلان المناقصات .