شكرا لقرائتكم الروس في عين العرب.. وقسد تتحفظ على بعض بنود سوتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت قوات سوريا الديمقراطية، مساء الأربعاء، أن قائدها العام، مظلوم عبدي، أعرب لوزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيين عن تحفظه على بعض بنود الاتفاق الروسي التركي بشأن شمال شرقي سوريا، وذلك خلال "اتصال متلفز" بين الجانبين.

وعلى الرغم من ذلك، شكر عبدي في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويجو، موسكو على الاتفاق الذي أبرمته مع أنقرة بشأن انسحاب قواته من شمال شرقي سوريا، والذي "نزع فتيل الحرب" و"جنّب المدنيين ويلاتها".

وقالت "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية" في بيان إنّ وزير الدفاع الروسي ورئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، أجريا اتصالاً متلفزاً بعبدي أعرب خلاله الأخير عن شكره لموسكو لعملها على "نزع فتيل الحرب في مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها"، مبدياً في الوقت نفسه "تحفّظه على بعض بنود الاتفاق والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر".

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زيادة عدد الشرطة الروسية

من جهتها، أفادت وكالة إنترفاكس أن شويجو أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية بأن روسيا ستزيد عدد أفراد الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود السورية التركية. كما ناقش الاثنان تطبيق الأكراد للاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا الذي أُعلن الثلاثاء.

وذكرت وكالة تاس أن قائد قوات سوريا الديمقراطية قال إن قواته تساعد الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري في شمال سوريا.

يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت الأربعاء الانتشار على الحدود شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق مع تركيا لإبعاد المقاتلين الأكراد من المنطقة.