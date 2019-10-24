10 معلومات عن فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي الجديد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين بإعفاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في أعلى منصب دبلوماسي في المملكة.

كما أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، الدكتور نبيل العامودي وزير النقل من منصبه، وعيّن المهندس صالح الجاسر وزيراً للنقل، كما عيّن الدكتور عبد الله الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

وتضمنت الأوامر، تعيين صالح العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، والدكتور عصام الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، والدكتور طارق الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

من هو وزير الخارجية السعودي الجديد.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، تعلم في الخارج وحصل على درجة الدكتوراة من الولايات المتحدة ويجيد الإنجليزية والألمانية، وهو مرتبط بشدة بالملك وولي عهده.

شغل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في 10 فبراير 2019،كما شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.

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عمل في البداية كبيرا للمستشارين في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، وفي نفس العام، عين كمستشارًا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة..

شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران السعودية.

وعُين في منصب مستشار في الديوان الملكي السعودي، ووقع عليه الاختيار ليكون مستشارًا للأمير محمد بن سلمان في 2017، حيث كان بن سلمان يشغل وقتها منصب ولي ولي العهد السعودي.

عقب قرار تعيينة وزيرًا للخارجية السعودية بدقائق، غير الأمير فيصل، تعريفه في حسابه على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" وكتب "وزير الخارجية" بدلًا من سفير المملكة العربية السعودية لدى ألمانيا.