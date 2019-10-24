ترمب يعد ببناء جدار حدودي في... وسط البلاد!









اسماء السيد - بيتسبرغ: وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بالمضي قدماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد!

وقال ترمب في خطاب في بيتسبرغ "هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود".

Advertisements

وأضاف "إننا نبني جداراً على حدود نيو مكسيكو، ونبني جداراً في كولورادو"، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعداً بأن يكون هذا الجدار "جداراً جميلاً، جداراً كبيراً يعمل حقاً بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل".

وتابع "نحن نبني جداراً في تكساس، ولا نبني جداراً في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ".

وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية في 2016.