شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: BBC منبر لاستضافة أعداء مصر.. والجزيرة القطرية خرجت من رحمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الكاتبة فريدة الشوباشى، الإذاعة البريطانية الـ"BBC"واصفة إياها بالمنبر الذى يستضيف أعداء الدولة المصرية، مشيرة إلى أن قناة الجزيرة القطرية خرجت من رحم الإذاعة البريطانية، ولذلك متفقة معها فى الهجوم على مصر.

وقالت "الشوباشى" فى تصريحات لها: "هذه القناة تعمل دائمًا ضد مصر، وتستضيف أعداء مصر، وتعمل على طول الخط بنظرية التشويش، والحقيقة التى يجب أن يعرفها الجميع أن هيئة الإذاعة البريطانية إذاعة غير محترمة"، مضيفة: "هذه القناة تستضيف شخصيات ليست لها حيثية إطلاقًا بهدف تشويه مصر".

وفسرت "الشوباشى"، الأسباب الرئاسية للسياسة التحريضية لهذه الإذاعة الدولة المصرية، قائلا :" السياسة المصرية منذ أيام جمال عبد الناصر تعمل دائما ضد الاحتلال سواء ولذلك يعملون دائمًا ضد مصر وسياستها" مضيفة: "يعلم الجميع أن هناك من يخرب ويستهدف تدمير مصر عن طريق الإخوان التى أساستها بريطانيا لتكون بمثابة أدائه تدمير".