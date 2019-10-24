بعد توقفها بسبب الأمطار.. عودة المدارس بالقاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تنتظم الدراسة اليوم الخميس بجميع مدارس محافظة القاهرة.

وقال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لمصراوي ليل الأربعاء، إن "الخميس يوم دراسي عادي"، نافيًا بذلك ما تردد عبر مواقع التواصل عن استمرار العطلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة أمس الأربعاء بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، بحسب بيان هيئة الأرصاد اليوم.

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