دعاء تطلب الخلع.. خيّرت زوجها بين الطلاق وغسالة الأطباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "دعاء" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طلبت فيها الخلع من زوجها، مبررةً بأنه يرفض شراء غسالة أطباق تساعدها على إنهاء واجبات المنزل.

قالت صاحبة الـ35 سنة: "تزوجت منذ 9 سنوات من محامي ورزقنا بثلاثة أطفال... زوجي متيسر ماديًا، ورغم ذلك لم يحضر لي طلبات البيت إلا بالنكد".

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وأضافت: "عند التقديم لأولادنا في المدرسة زوجي رفض التقديم لهم في مدرسة خاصة وأدخلهم مدرسة حكومية وهذا الأمر أثر على نفسيتي لأن كل أولاد أخواتي في مدارس لغات".

تابعت مُقيمة الدعوى رقم 1802 لسنة 2019: ""أنا أعاني من التهاب في أعصاب يدي ولا أقدر على غسيل الأطباق وخاصة بعد ولادة الطفلة الصغيرة زاد ألم الأعصاب، وأختي كانت تأتي لكي تساعدني في شغل البيت لكن زوجي دائم التشاجر معها لأن مسحوق الأطباق ينتهي كل يوم، لذا طالبته بشراء غسالة أطباق لكنه رفض أيضًا".

وأضافت: "خيرت زوجي بين شراء الغسالة والطلاق لكنه لم يهتم بكلامي وأعتقد أنني مرفهة، ومع الوقت حالتي الصحية تدهورت بسبب العصبية فغضبت وذهبت إلى أسرتي، وأقمت دعوى خلع".​