احتفالاً بالشراكة مع مصر .. فرقة "يارماركا" الروسية في دار أوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، السبت المقبل، حفلاً فنيًا لفرقة "يارماركا" الروسية، وذلك في إطار الاحتفال بعام "مصر - روسيا 2020".

"يارماركا" التي تأسست عام 1988، أحد أهم الفرق الروسية المعاصرة، وشاركت في عشرات العروض خارج روسيا؛ أهمها دورة ألعاب النوايا الحسنة في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، بالإضافة إلى مهرجانات أخرى في فرنسا، اليونان، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، بريطانيا، تايوان، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاركتها في المهرجان الدولي في مالطا عام 2006.

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وتؤدي "يارماركا" دورًا كبيرًا في الحياة الثقافية من خلال مشاركتها العديد من الفعاليات الثقافية على المستوى الوطني في روسيا، وقدمت عروضًا فنية خلال الاحتفال بالذكرى 150 لتأسيس موسكو إلى جانب مشاركتها في البرنامج الثقافي لمنتدى اليونيسكو في "يكاترينبورج" عام 1999.

وكانت شاركت الفرقة في الموكب المكرّس للعيد الوطني الروسي الذي أقيم في موسكو في عام 2002، بالإضافة إلى ملتقى جمعية شعوب روسيا في نيجني نوفغورود عام 2003، حيث تعتمد على تقديم أشكال جديدة ووسائل حديثة للتعبير.​