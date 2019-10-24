بالصور.. الأمطار الغزيرة تضرب كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار: تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لهطول أمطار غزيرة مصاحبة بأصوات رعدية وبرق. أعلن المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لمواجهة سوء حالة الطقس. كما وجه المحافظ بسرعة كسح المياه من الشوارع لتسيير الحركة المرورية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.​

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