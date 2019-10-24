ترامب يكافح الهجرة بجدار وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، بمواصلة مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق بناء جدران حدودية في الولايات الجنوبية مع المكسيك، إلا أنه ذكر ولاية كولورادو ضمن هذه الولايات، علما أنها ليست حدودية، بل تقع في وسط الولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في بيتسبرغ "هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود".

وأضاف "إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جدارا في كولورادو"، واعدا بأن يكون هذا الجدار "جدارا جميلا، جدارا كبيرا يعمل حقا بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل".

Advertisements

وتابع "نحن نبني جدارا في تكساس، ولا نبني جدارا في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتو".

يذكر في هذا السياق أن الولايات الجنوبية على حدود المكسيك هي كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس.

أما ولاية كولورادو فهي تقع بين يوتاه وكنساس.