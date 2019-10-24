شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي حورة ووادي العين يرفض تواجد وزاراء الشرعية في حضرموت والان مع التفاصيل

أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية حورة ووادي العين بوادي محافظة حضرموت، مساء اليوم ، بيانا بشأن رفض تواجد وزاراء الشرعية في وادي المحافظة.

وفيما يلي نص البيان:

تفاجأ الوسط الحضرمي والجنوبي بقدوم بعض وزراء حكومة المنفى اليمنية إلى وادينا الحضرمي المحتل من عصابات ومرتزقة وجحافل المحتل اليمني لأرضنا الطاهرة، هذه البقعة الجغرافية من أرضنا الموبوءة بتلك العصابات ومرتزقتهم الذين يوفرون الحماية لكل الفاسدين ومجرمي الحروب.

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وعليه فإن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية تضم صوتها إلى صوت كل أبناء وادي حضرموت الشرفاء الرافضين لقدوم هؤلاء الوزراء سيئي الذكر والصيت، والذين تسببوا في اشعال الفتن في عاصمتنا الحبيبة عدن وسببوا الكثير من المآسي لسكانها، والتي ترقى لتكون جرائم حرب ضد الإنسانية بسفكهم لدماء شباب الجنوب الأبرياء، حيث أنهم لم يكتفوا بقتل شبابنا بل لا زالوا إلى يومنا هذا يمارسون تلك الجرائم الوحشية بحق الجرحى بمنع صرف جوازات سفر لتسهيل إجراءات سفرهم للعلاج في الخارج.

ومثلما نؤكد رفضنا لتواجد هؤلاء الوزراء في أرضنا فإننا نطالب بمحاكمتهم في محاكم دولية وأخذ القصاص منهم لأعمالهم الإجرامية، ونؤكد أن من وفر لهم البيئة الحاظنة في أرضنا واستقبلهم استقبال الأبطال ستلاحقهم لعنات الوطن والتاريخ ما بقوا وسيكونوا شركاءً لهم في الجرم.

الرحمة الواسعة لشهدائنا الأبرار، الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، الحرية لأسرانا الثوار وعاش الوطن الجنوبي حرا أبيا.