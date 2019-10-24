بالصور.. شوارع دمياط تحت رحمة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تحول العديد من شوارع دمياط إلى برك ومستنقعات، مع استمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج وكذلك بحيرة المنزلة.

وأغرقت مياه الأمطار الشوارع الجانبية المتفرعة من ميدان الساعة، وديوان المحافظة، وكورنيش النيل، والتي جرى كسحها صباح الأربعاء.

وكانت المحافظ الدكتورة منال عوض أجرت جولة تفقدية، لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار، وأعمال صيانة شبكة الصرف بكورنيش النيل. ووجهت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، ورد الشيئ لأصله.

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كما شددت المحافظ، في وقت سابق، على عدم إعاقة الحركة المرورية خاصة بالمناطق الحيوية ومحيط المدارس، ووجهت أيضًا بإنشاء بالوعات جديدة للصرف، ضمن خطة تطوير طريق الترعة الشرقاوية، وكذلك استكمال عملية شفط تجمعات المياه بالشعراء.

وقبل عامين، وفرت المحافظة معدات بقيمة 34 مليون جنيه لمواجهة نوات الشتاء، بعد تسليك البالوعات في 86 قرية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد موجة من التقلبات في الأحوال الجوية، خلال اليومين المقبلين، مؤكدةً وجود فرص لسقوط أمطار غزيرة على شمال البلاد والسواحل الشمالية، وتمتد حتى القاهرة والوجه البحري.​