تزامنًا مع الأمطار.. نفوق حمار صعقًا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

نفق حمار في منطقة أبو بكر بمدينة عزبة البرج في دمياط، في الساعات الأولى من صباح الخميس، عقب تعرضه لصعقة كهربائية إثر اصطدامه بعمود كهرباء، في ظل هطول الأمطار المتواصل على المحافظة.

طالب عدد من الأهالي محافظ الإقليم الدكتورة منال عوض بسرعة تسليك بالوعات صرف الأمطار بعد تراكم المياه في الشوارع الجانبية، محذرين من خطر أعمدة الكهرباء في ظل الطقس السيئ.

وتعرضت دمياط لطقس سييء أدى إلى توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة وعزبة البرج، تزامنًا مع وجود 12 سفينة في منطقة المخطاف الخارجي بهيئة الميناء.

ووجهت الدكتورة منال عوض رؤساء المدن والقرى برفع حالة التأهب القصوى لمواجهة المشكلات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، ورفع مياه الأمطار، وفتح ممرات جانبية لمواجهة الأمطار وكذلك التأكد من تشغيل محطات الرفع والمرور عليها بشكل دوري.​