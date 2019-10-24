إصابة طالب وسائق في انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أصيب طالب وسائق بإصابات متفرقة، في انقلاب سيارة ملاكي، كانا يستقلانها على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.
تلقت مديرية الأمن إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي أمام مصنع أسمنت العريش، ما نتج عنه إصابة محمد سامى خلاف (٢٥ سنة - طالب)، بجروح قطعية في الجسد، ومهران على خلاف (٣٧ سنة - سائق) اشتباه ما بعد الارتجاج.
نُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
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