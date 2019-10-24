إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حريق منزل بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 7 أشخاص، الأربعاء، بالاختناق وجروح إثر اندلاع حريق، في منزل بقرية القني، التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ.

تلقى مأمور مركز شرطة مطوبس المقدم هشام الزعفراني إشارة من مستشفى مطوبس المركزي بوصول 7 مصابين بالاختناق، بينهم طفل مصاب بجروح في قدمه، نتيجة اندلاع حريق بمنزل أحد مواطني القرية بفعل الماس الكهربائي.

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بالفحص تبين أن المصابين بالاختناق هم: "أحمد ث.ا" 27 سنة، و"السيد م.أ" 17 سنة، و"محمود ع.ا" 25 سنة، وأحمد ع.ا" 25 سنة، و"فوزي ا.أ" 56 سنة - صاحب المنزل، و"مسعد م.م.خ" 24 سنة، بينما أصيب الطفل "سيف م.ا" 9 سنوات في القدم.

شُكل فريق طبي في مستشفى مطوبس المركزي، ضم الأطباء فتح الله حماد، سعد الصندفاوي، يسرية القاضي، أحمد شكر، بإشراف الدكتور سامي أبوهيكل مدير عام المستشفى، للتعامل مع الحالات المصابة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​