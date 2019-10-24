الجيش الليبي: هدف عملياتنا بطرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن "هدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة، وفق ما ذكرت

"سكاي نيوز" عربية.

وأضاف المسماري في خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، أن القوات الجوية قدمت دعما ناريا

للقوات المسلحة على كل الجبهات.

وأوضح أن "القوات المسلحة تخوض معركة من ناحية القيادة تطبيق رائع وشامل والتزام بقواعد الاشتباك التي تم تحدديدها من قبل القائد العالم للجيش الليبي المشير خليفة حفتر".