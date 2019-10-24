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السيرة الذاتية للأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد

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أجرت المملكة العربية تعديلا وزاريا محدودا عينت بموجبه الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية وزيرا للخارجية بدلا من إبراهيم العساف.

وشغل الأمير فيصل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وكان قبلها مستشارا سياسيا بالسفارة السعودية في واشنطن. كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينغ

الأميركية لصناعة الطائرات.

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

فيما يلي السيرة الذاتية للأمير فيصل الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية :

1996 - 1998  نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل

والصيانة.

2001 - 2013  ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة.

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2003 - 2017  شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017  مستشارا بمكتب ولي العهد السعودي حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية.

2018 - 2019  كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019  حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017  حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019 تعيينه وزيراً للخارجية.

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