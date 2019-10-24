السيرة الذاتية للأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد

أجرت المملكة العربية السعودية تعديلا وزاريا محدودا عينت بموجبه الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية وزيرا للخارجية بدلا من إبراهيم العساف.

وشغل الأمير فيصل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وكان قبلها مستشارا سياسيا بالسفارة السعودية في واشنطن. كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينغ

الأميركية لصناعة الطائرات.

وينضم الأمير فيصل لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

فيما يلي السيرة الذاتية للأمير فيصل الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية :

1996 - 1998 نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل

والصيانة.

2001 - 2013 ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة.

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2003 - 2017 شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017 مستشارا بمكتب ولي العهد السعودي حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية.

2018 - 2019 كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019 حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017 حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019 تعيينه وزيراً للخارجية.