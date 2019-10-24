الملك سلمان بن عبدالعزيز يعفي إبراهيم العساف من منصه.. ويصدر أوامر ملكية جديدة

اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اوامر ملكية جديدة ، كالتالي :

إعفاء إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه

تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزيرا للخارجية

إعفاء نبيل العمودي وتعيين صالح بن ناصر الجاسر وزيرًا للنقل

‎تعيين عبدالله بن شرف الغامدي رئيسا للهيئة

‎تعيين صالح محمد العثيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

‎تعيين عصام عبدالله الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة

‎تعيين طارق عبدالله الشدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة

وزيرا للخارجيةإعفاء نبيل العمودي وتعيين صالح بن ناصر الجاسر وزيرًا للنقل‎تعيين عبدالله بن شرف الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير‎تعيين صالح محمد العثيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.‎تعيين عصام عبدالله الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة‎تعيين طارق عبدالله الشدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة

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