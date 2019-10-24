شكرا لقرائتكم خبر عن بري يخشى الفراغ.. والحسيني: «حزب الله» حطم لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

بعد نحو أسبوع من الانتفاضة، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من دخول البلاد في دوامة الفراغ، مؤكدا أن لبنان لا يحتمل الإغلاق. وقال في تصريحات نقلها تلفزيون «المنار» التابع لمليشيا «حزب الله» أمس (الأربعاء)، إن لبنان لا يحتمل أن يبقى معلقا، مشيدا بإقرار الحكومة ورقة إصلاحات اقتصادية.

وأضاف بري لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري أن «البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا، ونخشى من الفراغ». وتابع: «يسجل للحكومة إقرارها الورقة الإصلاحية، وتبقى العبرة في التنفيذ، ويسجل للحراك تحقيقه المطالب التي كنا سباقين في صرختنا لتحقيقها منذ عشرات السنين». وأكد رئيس البرلمان أن «الظرف مناسب جدا لقيام دولة مدنية وانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة».

من جهته، شن الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني هجوما عنيفا على مليشيا «حزب الله»، متهما إياها بتحطيم لبنان حينما كانت بمثابة سويسرا الشرق أمام العالم. وقال في تغريدة له أمس، إن هذا الحزب اغتال أمل ومستقبل الشعب بأكمله؛ لأنه لا يستطيع أن يعيش بدولة، ولأنه ينبغي أن يكون كالجراثيم في داخل المجتمع اللبناني فقد اغتال الأمل والمستقبل للبنان، ومنذ ذلك الوقت نعاني أبشع المراحل التي نعيش بها كلبنانيين.