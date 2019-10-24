الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين بمحافظتي بعين الدفلى والمدية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 صباحًا, 24 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، عن كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابين وقنبلة تقليدية الصنع بمحافظتي المدية وعين الدفلى، جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه العمليات تمت أمس، إثر عمليات بحث وتمشيط من قبل الجيش الجزائري .

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