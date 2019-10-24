عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعيين فيصل بن فرحان وزيرا لخارجية المملكة العربية السعودية

الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365

عيّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيراً للخارجية، وذلك ضمن حزمة أوامر ملكية.



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وشملت الأوامر إعفاء الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.

وأعفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتور نبيل العامودي وزير النقل من منصبه، وعيّن المهندس صالح الجاسر وزيراً للنقل، كما عيّن الدكتور عبدالله الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

وتضمنت الأوامر تعيين صالح العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، والدكتور عصام الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، والدكتور طارق الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.