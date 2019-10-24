شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة تصفع أردوغان: لماذا تسترت على إهانات ترمب؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_policy

وجهت المعارضة التركية صفعة قوية لرئيس النظام رجب أردوغان، وتعمد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إحراجه أمام الشعب التركي. وتساءل في تغريدات على «تويتر» اليوم (الأربعاء): لماذا لم ترد على إهانة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي وصفك بـ«المتصلب والأحمق؟». ووجه أوغلو 7 أسئلة لأردوغان قال إنها تعبر عن رأي الشعب التركي من رسالة ترمب «المهينة». وقال: لماذا لم ترد على رسالة ترمب التي تتضمن عبارات مهينة لك؟، كيف استوعبت هذه العبارات عند قراءتها؟ وأي حال من الخوف والقلق كان يسيطر عليك عندما قبلت استلام هذه الرسالة؟ لماذا لم ترد على هذه الرسالة المليئة بالإهانات على الفور، وأخفيتها عن الشعب؟ وهل كنت ستتستر عليها وتبقى صامتاً لو لم يقم الأمريكان بنشرها؟.

وأضاف أوغلو في تساؤلاته: بما أننا غير قادرين على التستر على هذه الرسالة المليئة بالإهانات، كيف يمكن إنقاذ شرف الأمة التركية الذي لطخ، وكيف ستردون على دخول هذه الرسالة غير اللائقة لأرشيف تركيا والولايات المتحدة؟ هل تتذكر القسم الذي أديته أمام 82 مليون مواطن تركي بـ«حماية شرف ومجد الأمة التركية»؟ وأخيرا.. ماذا تعني لك كلمتي «العرض والشرف» الواردة في القسم؟.