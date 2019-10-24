شكرا لقرائتكم صاحبة الركلة الشهيرة في لبنان.. بـ"الأبيض" وسط بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط ساحة رياض الصلح في بيروت الاسم الذي بات متداولا في وسائل الإعلام العربية والعالمية كلما تطرقت للتظاهرات التي يشهدها لبنان لليوم السابع على التوالي، تنديدا بالأوضاع المعيشية، وطلبا لرحيل الطبقة الحاكمة احتفلت الشابة اللبنانية ملاك علوية صاحبة فيديو الركلة الشهيرة لأحد مرافقي وزير لبناني، بزواجها على الشاب محمد في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت.

وظهرت"أيقونة الثورة اللبنانية" ملاك، بفستان أبيض وطرحة قصيرة بجانب عريسها محمد وهو يرتدي بدلة سوداء ويحملان العلم اللبناني وسط أصدقائهم.

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وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة تركل أحد مرافقي الوزير وعضو الحزب التقدمي الاشتراكي، أكرم شهيب، الخميس، بعد أن قام بإطلاق النار في الهواء ضد متظاهرين قطعوا طريقاً كان يسير فيه في العاصمة بيروت.

كما انتشرت لقطات للركلة بطريقة رسومات مع تعليقات "نحنا الشعب.. الخط الأحمر" و"عليهم".

ولاحقاً اعتذر الوزير شهيب عن إطلاق النار، موضحاً أن "مجموعة من الشبان اعترضوا سيارته خلال عودته مع زوجته وابنته من مكتبه في وسط المدينة، ونزل أحد المرافقين لفتح الطريق فعمد أحد المتظاهرين على ضربه على رأسه، فعمد المرافق إلى إطلاق النار في الهواء".