شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالشأن الأفريقى يكشف أبرز مكاسب انعقاد القمة الروسية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان قرنى، الخبير فى الشئون الأفريقية، أن القمة الروسية الأفريقية التى تعقد لأول مرة فى سوتشى تكشف عن تحول فى السياسة الخارجية الروسية، كما كشفت عن تحول روسى نحو التوسع فى مختلف العلاقات مع قارة أفريقيا وتحسين الحوار السياسى وتكثيف التعاون الأمنى الشامل وتكثيف التعاون فى المجالات السياسية والتجارية والعسكرية وتعزيز التعاون فى المجال الإنسانى والأكاديمى.

وقال رمضان قرنى، فى تصريحات له، إن أفريقيا أصبحت لاعبًا فى العلاقات الدولية وفقًا لصيغة 55 + 1، وهذه الصيغة أصبحت موجودة مع العديد من الدول الإقليمية والدولية الكبرى وما يمكن أن نسميه بالشراكات الدولية الكبرى، لافتا إلى أن قارة أفريقيا أصبح لديها 10 شراكات أفريقية مع قوى إقليمية وقوى دولية كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبى ومع اليابان ومع الصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل واستراليا والجامعة العربية وروسيا القوى العاشرة فى العلاقات الدولية.



وأشار إلى أهمية النظر لهذه الشراكات انطلاقًا من حيث أصبح هناك رؤية إقليمية ودولية للدور المصرى لقارة أفريقيا، فإذا كانت اليابان والصين وها هى روسيا تتحدث بشكل صريح حول أن مصر هى بوابة أفريقيا لهذه الدول، فالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى نجحت بشكل كبير فى استثمار علاقات مصر الإقليمية والدولية لصالح الاتحاد الأفريقى، وهذا كان واضحا عند رئاسة لمصر للاتحاد الأفريقى فى المشاركة فى العديد من المنتديات الإقليمية الكبرى، مثل مشاركة مصر ممثلة عن أفريقيا فى مجموعة الدول الـ7 بباريس واجتماعات التيكاد فى اليابان وقمة أوروبا أفريقيا فى ألمانيا وقمة الصين وأفريقيا المقرر عقدها فى بداية العام المقبل.