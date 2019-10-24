شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير يكشف من "إبراهيم الزيات" أحد ممولى الإخوان بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل النشاطات الغامضة، التى يقودها القيادى الإخوانى إبراهيم الزيات، فى ألمانيا، والذى يقود عددا من المنظمات والمؤسسات الإسلامية هناك، والتى تعمل على دعم التنظيمات الإرهابية فى أوروبا.

وكشف التقرير، أن الزيات لعب دور خطير فى الخارج، وما يقوم به من تجنيد للشباب وضمهم للجماعة، عبر مؤسساته ومنظماته التى يقودها، وهو واحد كان ضمن المسجونين فى مصر قبل 2011، وأفرج عنه فى عهد الإخوان، وهرب إلى الخارج، وقاد عدد من المنظمات الإسلامية التى تدعم الإرهاب فى أوروبا.