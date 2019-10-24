استمرار سقوط أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
شهدت محافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استمرارًا لهطول أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم، من بينها مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.
وتوقفت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، وكذلك بحيرة المنزلة لليوم الثاني بسبب شدة وسرعة الرياح في وقت سابق، بينما تواصل العمل بشكل محدود في ساحة الحاويات بهيئة الميناء تزامنًا مع استمرار حركة الوارد والصادر.
وجهت المحافظ الدكتورة منال عوض رؤساء المدن والقرى برفع حالة التأهب القصوى لمواجهة المشكلات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، ورفع مياه الأمطار وفتح ممرات جانبية لمواجهة الأمطار وكذلك التأكد من تشغيل محطات الرفع والمرور عليها بشكل دوري.
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