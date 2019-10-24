"تعليم الجيزة": انتظام الدراسة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلن خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام الدراسة غدًا الخميس بجميع مدارس المحافظة.

كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا قالت فيه إنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخوفًا على مصلحة الطلاب، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن سلطة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة يرجع إلى المحافظ وفقًا لما يراه مناسبًا لظروف المحافظة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدراسة سوف تستأنف الخميس في الجامعات والمدارس في القاهرة الكبرى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.