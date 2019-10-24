ضبط طن ونصف دواجن فاسدة داخل ثلاجة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها المكبرة، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة لحيازته (1،440) طن "مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.