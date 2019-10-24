خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت وأوراق اعتماد عدد من السفراء

أوراق اعتماد
تسلّم خادم الحرمين الشريفين في مكتبه أمس أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة، وهم سفير غينيا بيساو مامادو سانو، وسفير المالديف محمد خليل، وسفير قبرص ستافروس افجوستيديس، وسفير ماليزيا عبدالرزاق عبدالوهاب، وسفير السويد نيكلاس تروفيه، وسفير النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وسفير سنغافورة وينج تشاو مينج، وسفير سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وسفير مصر أحمد فاروق محمد توفيق، وسفير كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.
ورحب خادم الحرمين بالسفراء في المملكة، وحمّلهم تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.
بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن سعادتهم باستقباله لهم، وبالغ الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
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