خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت وأوراق اعتماد عدد من السفراء

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك المفدى له أمس في مكتبه. ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لأمير الكويت. حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف. كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير الكويت لدى المملكة، والمستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد الشريم، وعدد من المسؤولين.

أوراق اعتماد

تسلّم خادم الحرمين الشريفين في مكتبه أمس أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة، وهم سفير غينيا بيساو مامادو سانو، وسفير المالديف محمد خليل، وسفير قبرص ستافروس افجوستيديس، وسفير ماليزيا عبدالرزاق عبدالوهاب، وسفير السويد نيكلاس تروفيه، وسفير النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وسفير سنغافورة وينج تشاو مينج، وسفير سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وسفير مصر أحمد فاروق محمد توفيق، وسفير كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.

ورحب خادم الحرمين بالسفراء في المملكة، وحمّلهم تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن سعادتهم باستقباله لهم، وبالغ الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.