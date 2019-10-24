شرطة الدوحة تتدرب في تركيا على مكافحة الشغب

ذكرت قناة تي آر تي التركية أن 15 من أفراد الشرطة القطرية يتلقون تدريبات لمكافحة الشغب على يد عسكر أتراك، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2022.

وأشارت القناة إلى أنه تم تدريب أفراد الشرطة، بناء على طلب قيادة قوات الأمن الداخلي القطرية وبالتنسيق مع تيكا «وكالة التعاون والتنسيق التركية»، بينما حصلت المجموعة المكونة من 15 جنديا، القادمة إلى تركيا، على دورة في مكافحة الشغب، كما تم تقديم الدورة في مدرسة فوتشا لقوات الكوماندوز ومركز قيادة التدريب في إزمير.

يذكر أن الدورة استمرت أربعة أسابيع، تحت إشراف المدربين الخبراء، وشملت تدريبات مختلفة في مجال السيطرة، وكيفية مواجهة حالات العنف، وتدريب الكلاب على البحث عن القنابل.