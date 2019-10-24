الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية

وأدى قيس سعيد اليمين الدستورية في جلسة حضرها سياسيون ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية، ليصبح أستاذ القانون المغمور قبل فترة وجيزة الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا بفوزه بـ72,71% من الأصوات خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصر.
وتوجه إثر الجلسة مباشرة إلى «قصر قرطاج» في الضاحية الشمالية للعاصمة، حيث صافح الرئيس بالنيابة، وتولى رسميا مهامه بعد أن حيا تشكيلات عسكرية.
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