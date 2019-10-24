نقاط مراقبة مشتركة في الحديدة

وهذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، على عملية مشتركة على الأرض.
ترحيب أممي
وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في تغريدة «أرحّب بقيام الأطراف اليمنية بإقامة أربع نقاط مشتركة للمراقبة، ونشر ضباط ارتباط فيها على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة في اليمن».
وأضاف «من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح».
مراكز المراقبة
ونقل بيان عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة أبهيجيت جوها ترحيبه بالقرار، مؤكدا «يأتي إنشاء مراكز المراقبة هذه، المصممة لتيسير القيام بعملية التهدئة، بنحوٍ مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر، التي تعتبر عرضة للنزاع»، فيما أكد مصدر حكومي يمني اشترط عدم كشف اسمه أن نقاط المراقبة «تعمل بسلاسة».
مقتل عشرات الحوثيين
على صعيد آخر، أعلن الجيش اليمني أمس أن قواته قتلت العشرات من عناصر جماعة الحوثي شمال غربي البلاد.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني في بيان مقتضب، إن العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، لقوا مصرعهم على أيدي الجيش الوطني بمحافظة حجة».
وأضاف أن «ذلك وقع في عملية صد هجوم قامت به عناصر الميليشيات الحوثية على منطقة الطينة شمال مديرية عبس بمحافظة حجة».
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