مقتل 13 من طالبان وتدمير مخابئ للأسلحة

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، عن مسؤولين بالجيش الأفغاني قولهم إن «قوات الأمن نفذت الغارات الجوية على منطقة سار بول أسفرت عن مقتل 5 من عناصر طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة، بينما أدت غارة جوية أخرى في منطقة تارنيك وجالداك في زابل إلى مقتل 4 وتدمير مخبأ صغير للأسلحة».
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