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مقتل 13 من طالبان وتدمير مخابئ للأسلحة

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نفذ الجيش الأفغاني أمس غارات جوية على خمسة أقاليم شملت مقاطعات سار بول وزابل وهلمند وباكتيا وبغلان، أسفرت عن مقتل 13 من مسلحي طالبان وتدمير عدة مخابئ للأسلحة.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، عن مسؤولين بالجيش الأفغاني قولهم إن «قوات الأمن نفذت الغارات الجوية على منطقة سار بول أسفرت عن مقتل 5 من عناصر طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة، بينما أدت غارة جوية أخرى في منطقة تارنيك وجالداك في زابل إلى مقتل 4 وتدمير مخبأ صغير للأسلحة».


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