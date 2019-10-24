إسرائيل تهدم منزلاً فلسطينياً قرب القدس

رام الله (الاتحاد) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية، فجر أمس، بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال. وفي جنوب غرب جنين شمال الضفة أصيب شاب فلسطيني من محافظة طولكرم برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز برطعة العسكري المقام على أراضي الفلسطينيين.

وفي مخيم قلنديا شمال مدينة القدس أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل عائلة الشهيد علي حسن خليفة المكون من ثلاثة طوابق.

إلى ذلك، أنهى أسير فلسطيني لدى إسرائيل، أمس، إضراباً عن الطعام استمر 102 يوم بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني. وأفاد نادي الأسير بأن الأسير أحمد غنام علق إضرابه عن الطعام بعد قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتحديد سقف اعتقاله الإداري. وغنام(42 عاماً) من سكان الخليل في الضفة الغربية معتقل منذ 18 يونيو الماضي، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه تسع سنوات في السجون الإسرائيلية.

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