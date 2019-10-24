«بريكست» .. جونسون يرغب في انتخابات والمعارضة تؤيد بشرط

شادي صلاح الدين (لندن)

بدأ الشارع السياسي البريطاني في الحديث عن احتمالات عقد انتخابات عامة مبكرة بعد أن رفض البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء الماضي، طلب الحكومة مراجعة سريعة لاتفاق «بريكست» مما يعرقل إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

ورفض النواب طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308. وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول مساء الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات. وأوقف رئيس الوزراء مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كرد فعل للنواب الذين رفضوا الجدول الزمني القصير لمدة ثلاثة أيام لمناقشته، بعد دقائق فقط من الموافقة على مشروع قانون الانسحاب.

وينتظر رئيس الوزراء بوريس جونسون معرفة نوع المد الممنوح من قبل قادة الاتحاد الأوروبي قبل أن ينتقل إلى الحديث عن الانتخابات العامة.

والتقى جونسون بزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، صباح أمس، لمناقشة اقتراح جديد أطول، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم الاتفاق على أي شيء، وفقا لشبكة «آي تي في» الإخبارية البريطانية.

وعقب الاجتماع، قال متحدث باسم حزب العمال إن كوربن كرر عرضه «بالموافقة على جدول زمني معقول للمناقشة»، وقال لرئيس الوزراء إنه سيدعم الانتخابات «عندما يكون تهديد الخروج من أوروبا دون صفقة غير مطروح».

وقال مصدر في رئاسة الوزراء للشبكة الإخبارية إن رئيس الوزراء سيدعو إلى انتخابات إذا تم منح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر. لكن من أجل إجراء انتخابات عامة، سيتعين على ثلثي جميع النواب تأييد الاقتراح.

وأخبر جيريمي كوربن أعضاء البرلمان أن الحزب لا يستطيع تحمل رفض الانتخابات مرة أخرى، حسبما كشفت صحيفة «ذي صن». وحاول جونسون وفشل مرتين في إجراء انتخابات عامة، لكنه قد ينجح في المحاولة الثالثة، حيث قال أحد المرشحين العماليين لحزب العمال إنه سيدعم انتخابات مبكرة إذا تم تأمين تمديد طويل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويرغب النواب في تأجيل البريكست حتى 31 يناير المقبل.

وقال وزير العدل، روبرت بوكلاند، لشبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «للأسف يبدو أن الانتخابات العامة هي الطريقة الوحيدة لحل هذا المأزق». ورد نظيره في حكومة الظل ريتشارد بورجون عبر برنامج «تودايز» على الإذاعة البريطانية أن حزبه سيوافق على إجراء انتخابات عامة إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التمديد لأنه يعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة سيكون بالتأكيد غير مطروح للنقاش.

وهناك أيضاً خيار لإجراء استفتاء آخر، على الرغم من أنه سيتطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلى الأرجح تغيير الحكومة أولا. ومع ذلك، قال بورجون إن إجراء استفتاء قبل الانتخابات - وهي خطوة يفضلها بعض زملائه في حزب العمال - كانت «سياسة خيالية».

ومن جانبه، ذكر الحزب القومي الإسكتلندي أنه يريد تمديدا للسماح بإجراء انتخابات عامة، في حين يقول الديمقراطيون الأحرار إن رئيس الوزراء بحاجة إلى الحصول على تمديد للسماح بإجراء استفتاء جديد. ويفضل الحزبان إلغاء المملكة المتحدة للمادة 50 وإيقاف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأمل قيادات الاتحاد الأوروبي على نحو متزايد أن يجري جونسون انتخابات في الأشهر الثلاثة المقبلة وسط مخاوف من أن أغلبية أعضاء مجلس العموم لن تتمسك بهذا الحل طوال فترة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب.

وقال مصدر دبلوماسي لصحيفة التايمز البريطانية: «ثلاثة أشهر دون انتخابات لن تحل شيئا». أي خلاف قد يتطلب اجتماعاً خاصاً لمجلس الاتحاد الأوروبي يضم جميع الزعماء السبعة والعشرين، ربما يوم الأحد أو الاثنين. ويمثل الفشل في مغادرة أوروبا في 31 أكتوبر الجاري ضربة كبيرة لجونسون، وخاصة أنه في أول خطاب له كرئيس للوزراء خارج مقر رئاسة الوزراء قال: «سنقوم بالوفاء بالوعود المتكررة للشعب والخروج في 31 أكتوبر».