تونس (وام، ساسي جبيل) أدى الرئيس التونسي قيس سعيد أمس اليمين الدستورية رئيساً لتونس للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع ورؤساء الحكومات السابقين وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.

وأكد الرئيس التونسي حرصه على الحفاظ على الوحدة الوطنية في بلاده، والعمل على أن يكون رئيساً جامعاً لكل التونسيين.

وشدد سعيّد في كلمة له أمام مجلس نواب الشعب التونسي خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد على تمسكه بسلطة القانون وإعلاء كلمته، مشدداً على التمسك بمبادئ الحرية والديمقراطية.

وحذر من خطورة آفة الإرهاب متوعداً بالوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن تونس وشعبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.