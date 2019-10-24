الجامعة العربية: ندعم أمن واستقرار لبنان

القاهرة (وكالات) شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دعم أمن واستقرار لبنان، وأيضاً الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وقال أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: «نتمنى للبنان وشعبه كل الخير». وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، في بيان أن الأمين العام شدد على استقرار لبنان وحفظ السلم الأهلي، مضيفاً أن الجامعة تقف دائماً على استعداد لدعم أي جهود ترمي إلى علاج المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة المشكلات المزمنة التي تواجهها بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في تحقيق التنمية والرفاهية.

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