عادل أفيوني لـ «الاتحاد»: الحراك الشعبي أسهم في تسريع «الإصلاح»

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

أكد عادل أفيوني، وزير الدولة اللبناني لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، أن الحراك الشعبي أسهم بشكل كبير جداً في تسريع إصدار الورقة الإصلاحية التي أعلن عنها مجلس الوزراء قبل عدة أيام والتي كانت إيجابية بشكل كبير خاصة وإنها متعلقة بالمطالب الأساسية التي نادى بها المتظاهرون وكانت بالفعل على أجندة مجلس الوزراء منذ تشكيله أول مرة وبالتالي كان إقرارها ضرورة حتمية.

وقال أفيوني لـ«الاتحاد» إن القرارات التي أصدرتها الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري في منتهى الأهمية لدولة لبنان وبالتالي لا تقف أهميتها عند بقاء الحكومة أو استقالتها، خاصة وإن الحكومات لا تنفذ أجندتها بناءً على مصيرها وإنما على أساس من المصلحة العليا وهو ما وضعته الحكومة في مقدمة أعمالها أو خلال الأحداث الأخيرة.

وشدد أفيوني على أن هناك أموراً إيجابية من الممكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، جاءت في مضمون الورقة الإصلاحية، ستسهم إذا تم تنفيذها في وضع الاقتصاد والدولة اللبنانية على سكة الإنقاذ والنمو، ومن أبرز هذه الأمور تصفير العجز في العام المقبل 2020 وذلك بدون أي زيادة أو رسوم أو ضرائب، وهو الأمر الذي يعطي فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة على استعادة ثقة الأسواق.

وأكد أفيوني أن من بين فوائد تنفيذ الورقة الإصلاحية انخفاض الفوائد وتنفيذ الاصلاحات في البنية التحتية خاصة في الكهرباء عبر إشراك القطاعين الخاص والعام وبعض المؤسسات الأمر الذي يسهم في مكافحة التهرب الجمركي والضريبي في أسرع وقت وبالتالي التقليل من حجم الفساد أو ضياع المال في بعض الأوقات.

وأكمل أفيوني أن الحكومة اللبنانية جزء من الشعب اللبناني ويهمها بشكل أساسي تحقيق مصالحه ومتطلباته التي هي في الأساس جزء من أجندة الحكومة، حيث أسهموا عبر الأيام الماضية في التعبير عن آلام الجميع بشكل راقً وحضاري يعبر عن الثقافة اللبنانية ومكنوناتها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل في ضوء هذه الأحداث على تحقيق المتطلبات خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي الذي مثل المطلب الرئيس للشعب اللبناني والحراك الموجود في الشارع.

وأردف وزير الدولة اللبناني لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا أن المتظاهرين هم مواطنون لبنانيون لهم كافة الحقوق الدستورية والشرعية في التظاهر والمطلبة بحقوقهم، والحكومة اللبنانية جزء من الشعب اللبناني الذي هو الأهل والأصدقاء والأسرة ولا يمكن السماح بأي حال من الأحوال بالتعرض إليهم من أي فصيل آخر سواء أكان مؤيداً أو معارضاً للحكومة اللبنانية التي عبرت عبر خطاباتها إلى الشعب عن تأييدها للمطالب والعمل على تحقيقها في أسرع وقت.

وأكد أفيوني التزام الحكومة بالاستماع إلى مطالب الشعب اللبناني وحماية الحراك في الشارع، وأن واجب الحكومة هو تحمل مسؤولياتها وتأمين الاستمرارية والاستقرار خاصة الاستقرار المالي، وتوجيه الشكر لهذه الحركة التي سرعت في الموافقة على الطلبات من كل الأفرقاء في لبنان وأن إصلاح الموازنة هو بالفعل التزام من الواجب تنفيذه ضمن المهل الدستورية كأحد شروط تأمين استمرارية الدولة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان.

وطالب أفيوني بضرورة تحري الدقة فيما يتم إذاعته هذه الأيام من إشاعات سواء في صحف محلية أو دولية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه في هذه الأحداث غالباً ما يتم بث العديد من الإشاعات التي قد تتسبب في إثارة المتواجدين في الشارع، وهي إشاعات منافية تماماً للواقع، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل بشكل دائم على تحقيق مطالب الشعب ولا يمكنها أبدًا أن تتنصل من أهلها ومطالبهم الاقتصادية المشروعة، مطالبًا بإتاحة الفرصة كاملة لتنفيذ أجندة الحكومة اللبنانية التي تهدف لتحقيق رفعة الشعب اللبناني والقضاء على الفساد والمحسوبية، مؤكداً أن ذلك يتطلب مزيدًا من الوقت خاصة في دولة مثل لبنان لا يمكن أن تتم فيها كل الأمور في وقت قصير وإنما يتطلب وقتًا كافيًا حتى لا تحدث أزمة جديدة.