الإعلام الغربي: اتفاق سوتشي يثير غضب الأكراد

دينا محمود(لندن)

حذرت وسائل الإعلام الغربية من خطورة اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وروسيا بشأن الوضع في الشمال السوري الذي اجتاحته أنقرة عسكرياً في التاسع من الشهر الجاري، ما أثار تنديداً إقليمياً ودولياً واسع النطاق.

فقد أبرزت صحيفة «التايمز» البريطانية مخاوف الأكراد السوريين، من أن يؤدي الاتفاق إلى «وقوع مذابح وعمليات اعتقال جماعية بحقهم، أو على أفضل التقديرات إجبارهم على النزوح من ديارهم» بعد إرغام قوات سوريا الديمقراطية على مغادرتها.

ونقلت الصحيفة عن سكان في مدينة منبج، تحدثوا لها عبر الهاتف، قولهم إنهم يخشون الآن من الوقوع في يد قوات الجيش، وهو ما يجعلهم يُحضرّون أنفسهم للهرب بأقصى سرعة.

وأشار السكان إلى أن كثيراً منهم مطلوبون بالفعل من جانب أجهزة الأمن السورية، مُعربين عن عدم رضاهم عن بنود الاتفاق الأخير، الذي وصفته «التايمز» بأنه الدليل الأبرز على رغبة أردوغان في الدوران في فلك موسكو والابتعاد بشكل أكبر عن واشنطن.

بدورها، اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الهدف الرئيس من الاتفاق، هو تمكين النظام التركي من «طرد الأكراد السوريين» وإبعادهم عن منطقة الحدود، وإفساح المجال لأنقرة للسيطرة بشكل أكبر على مناطق كانت تخضع في السابق للإدارة الذاتية الكردية، ومقاتليها الذين تحالفوا خلال السنوات القليلة الماضية مع الجيش الأميركي في حربه ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكّرت الصحيفة بأن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد السوريون رأس الحربة فيها، شكلت «شريكاً رئيساً للولايات المتحدة» في إلحاقها الهزيمة بإرهابيي «داعش»، مُشيرة إلى أن ذلك لم يمنع واشنطن من أن تسحب قواتها من الشمال السوري، ما أعطى الضوء الأخضر للغزو التركي للمنطقة. ومن جانبها، شنت صحيفة «يو إس آيه توداي» الأميركية هجوماً ضارياً على الاتفاق، وقالت إنه أدى لـ«تهميش واضح لدور الولايات المتحدة» في سوريا. وأبرزت الصحيفة اليومية واسعة الانتشار الانتقادات التي لاقاها اتفاق سوتشي من جانب أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ونقلت عن «بوب مينديز»، أحد أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، قوله إن الاتفاق الأخير «يعطي لتركيا.. ما أرادته بالضبط». وندد بما اعتبره «سياسة إذعان» تم انتهاجها حيال نظام أردوغان في الفترة الأخيرة.

وفي سياق تعقيبها على الاتفاق التركي الروسي، أكدت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أنه لم يكن بوسع أنقرة أن تُقدم على خطوة الاجتياح العسكري، ما لم تنسحب القوات الأميركية من الشمال السوري.

وفي تصريحات نشرتها الشبكة على موقعها الإلكتروني، دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي جاك ريد إلى سحب الدعوة الموجهة لأردوغان لزيارة واشنطن في نوفمبر المقبل. وقال ريد، وهو أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الخدمات المسلحة في المجلس، إن البيت الأبيض يفتقر لأي خطة للتعامل مع «التوترات المتزايدة في سوريا» بعد الغزو التركي لشمالها.

وأشارت «فوكس نيوز» إلى أن هذا الغضب المتزايد حيال النظام التركي، يأتي في وقت طُرِح فيه على مجلس النواب، مشروع قرار، يتبناه عضوان جمهوري وديمقراطي، يدعو البيت الأبيض إلى مطالبة نظام أردوغان بوقف العمليات العسكرية لجيشه في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا.