ترامب: وقف إطلاق النار «دائم» ونحمي النفط السوري

واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا، ليصبح وقف إطلاق النار دائماً، وهو ما دفع واشنطن لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية، رداً على عمليتها العسكرية. وقال في كلمة متلفزة أمس، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا، ما يجعل وقف إطلاق النار دائماً؛ ولذا أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت على أنقرة في 14 أكتوبر. وقال ترامب، إن بعض الجنود سيبقون لحماية حقول النفط السورية رغم الانسحاب الأوسع من البلاد.

وحذر ترامب من أن العقوبات «القاسية» يمكن إعادة فرضها إذا فشلت تركيا في الوفاء بالتزامها بحماية الأقليات الدينية والعرقية.

إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، أمس، إن قوات أميركية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا، أثناء هجومها على الأكراد هناك.

وقال جيمس جيفري خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي: «لم نرَ أدلة شائعة على تطهير عرقي» من تركيا لكن هناك تقارير عن «وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب».

وأضاف أن مسؤولين أميركيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية. كما قال إن مسؤولين أميركيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها. جاء ذلك في ثاني يوم على التوالي يدلي خلاله جيفري وماثيو بالمر، النائب المساعد لوزير الخارجية الأميركي الذي يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأميركي.

وأوضح جيفري أن أكثر من 100 من أسرى تنظيم «داعش» فروا في سوريا عقب الفوضى التي تسبب بها الهجوم التركي في شمال البلاد.