الحوثيون يقصفون مخيماً للنازحين في الضالع

عدن (الاتحاد)

قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، مخيماً يضم عدداً من الأسر النازحة في محافظة الضالع، وأوقعت عدداً من الضحايا المدنيين. وأفاد مصدر إغاثي في محافظة الضالع لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي أطلقت عدداً من قذائف الهاون على مخيم للنازحين تم استحداثه مؤخراً في أطراف مدينة «الفاخرة» غرب مديرية «قعطبة» شمال الضالع، موضحاً أن المخيم يضم عدداً من الأسر النازحة من خطوط المواجهات ويقطنون في خيام وسط أوضاع معيشية صعبة. وأشار المصدر إلى أن القصف أدى لسقوط قتلى وجرحى واندلاع النيران في الخيام، موضحاً أن الأسر النازحة فرت إلى خارج المخيم خشية تعرضهم لمزيد من القصف من قبل الحوثيين في حين جرى نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى الضالع.

.. ويزرعون 2500 لغم في حي «منظر» بالحديدة

قال الناطق باسم القوات اليمنية المشتركة في الحديدة، العقيد وضاح الدبيش لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية زرعت أكثر من 2500 لغم وعبوة ناسفة في منطقة «منظر» الواقعة جنوب مدينة الحديدة حيث تم إنشاء وتفعيل نقطة المراقبة الرابعة بإشراف بعثة الأمم المتحدة التي يرأسها الجنرال الهندي، أبهيجيت جوها.

وأضاف الدبيش أنه تم تحديد ساحة العروض موقعاً بديلاً لنقطة الارتباط الرابعة الخاصة بمنطقة «منظر»، مشيراً إلى أن الحوثيين رفضوا نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعوها في المنطقة التي قال إن سكانها باتوا في خطر كبير بسبب الألغام. وذكر أن 9 من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا صباح أمس الأول جراء انفجار عبوة ناسفة بموقع تابع لهم جنوب مدينة الحديدة.

.. ويعبثون بالمعالم الأثرية والتاريخية في الجوف

وثق تقرير حقوقي صادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة الجوف ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 50 انتهاكاً بحق المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية في المحافظة. وأشار التقرير إلى أن العديد من المدن والمعالم الأثرية في محافظة الجوف بينها مدن «معين وبراقش والخربة البيضاء والسوداء» التاريخية تعرضت إلى دمار كلي أو جزئي عقب الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على المحافظة، موضحاً أن الانتهاكات الحوثية توزعت ما بين التدمير والنهب وتهريب قطع أثرية ثمينة تمهيداً لبيعها. وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان في الجوف عبدالهادي العصار أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى تحويل المدن والمواقع الأثرية والتاريخية إلى ثكنات عسكرية خصوصاً أثناء فترة سيطرتهم على تلك المدن والمعالم القديمة.