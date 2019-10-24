مقتل وإصابة 7 جنود بهجوم إرهابي في «المخا»

بسام عبدالسلام (عدن)

شن مسلحون مجهولون هجوماً على مقر رئيس تابع للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على مقر المجلس الانتقالي في مدينة المكلا، موضحاً أن اشتباكات محدودة اندلعت بين المهاجمين وحراس المقر من دون تسجيل أي خسائر من الجانبين، موضحاً أن هذا الهجوم يعد الثالث الذي يتعرض له المقر خلال شهر. وطالب رئيس القيادة المحلية للمجلس في حضرموت الدكتور محمد جعفر الأجهزة الأمنية بالمحافظة على المزيد من اليقظة والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين، وعدم تركهم يفلتون من العقاب، مؤكداً أن الهجوم على مقر المجلس في المكلا يعد تطوراً خطيراً لا يمكن السكوت عنه، كونه يستهدف الأمن والسلم الذي باتت تنعم به مديريات ساحل حضرموت والذي لم يرق للقوى التي فقدت مصالحها في تلك المديريات، وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية ومن يقف خلفها.

وفي سياق متصل، قتل 4 جنود وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية كانت تسير في طريق رئيس بضواحي مدينة المخا. وأفاد قائد عمليات الشرطة العسكرية في الساحل الغربي النقيب فيصل الشعيبي، أن عبوة ناسفة انفجرت في طقم عسكري يضم عدداً من الجنود التابعين للقوات المشتركة في الساحل الغربي أثناء مروره في طريق رئيس واقع بين منطقتي «الكدحة» و«الجديد» جنوب مدينة المخا.

وأوضح الشعيبي أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 جنود على الفور في حين أصيب 3 آخرون جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات الميدانية لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بزرع آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات وقرب المناطق السكنية ما يشكل خطراً حقيقياً على حياة المدنيين رغم الجهود التي تبذلها الفرق الهندسية في انتزاع تلك المتفجرات.